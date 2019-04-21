Боруссія разгромила Фрайбург у 30 турі Бундесліги

Сьогодні, 20 квітня, Боруссія Д розгромила Фрайбург у 30-у турі німецької Бундесліги.

Вже на 12-й хвилині матчу Джейдон Санчо вивів дортмундців вперед, замкнувши простріл Марко Ройса.

На початку другого тайму Ройс подвоїв перевагу гостей. Ближче до кінцівки зустрічі Маріо Гетце і Пако Алькасер довели рахунок до розгромного.

Після цієї перемоги Боруссія Д набрала 69 очок і скоротила відставання від Баварії до 1 пункту. До кінця чемпіонату Німеччини залишилося 4 тури.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

30 тур

21 квітня

Фрайбург — Боруссія Д 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Санчо, 0:2 - 54 Ройс, 0:3 - 79 Гетце, 0:4 - 87 пенальті Пако.

Нагадаємо, президент Баварії хотів би купити Мбаппе.

Також, мюнхенці хочуть запросити Антоніо Конте.

Джерело - Чемпіон.