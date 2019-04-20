Сьогодні, 20 квітня, відбулися поєдинки 30-го туру Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
30 тур
20 квітня
Майнц - Фортуна 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 1 Матета, 1:1 - 19 Лукебакіо, 2:1 - 67 Онісіво, 3:1 - 87 Матета
Аугсбург - Штутгарт 6:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 11 Хедіра, 2:0 - 18 Хан, 3:0 - 29 Макс, 4:0 - 53 Ріхтер, 5:0 - 59 Макс, 6:0 - 68 Ріхтер
Баєр - Нюрнберг 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 61 Аларіо, 2:0 - 86 Волланд
Боруссія М - РБ Лейпциг 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Хальстенберг(П), 0:2 - 53 Хальстенберг, 1:2 - 61 Плеа
Нагадаємо, Баварія переграла Вердер.
Також, президент Баварії хотів би купити Мбаппе.
Джерело - Чемпіон.