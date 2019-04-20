Сьогодні, 20 квітня, відбулися матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії, АПЛ
35 тур
20 квітня
Гадерсфілд - Вотфорд 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 5 Деулофеу, 0:2 - 80 Деулофеу, 1:2 - 90+3 Грант
Вест Гем - Лестер 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 37 Антоніо, 1:1 - 67 Варді, 2:1 - 82 Перес, 2:2 - 90+2 Барнс
Борнмут - Фулгем 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 53 Мітрович
Вулвергемптон - Брайтон 0:0
Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 27 Перес, 2:0 - 31 Перес, 2:1 - 59 Леміна, 3:1 - 86 Перес
Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком переміг Тоттенгем.
Напередодні Манчестер Сіті у бойовому матчі переграв Тоттенгем.
Джерело - Чемпіон.