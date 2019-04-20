Стало відомо, коли УЄФА розгляне справу щодо натуралізації Мораеса

25 квітня відбудеться засідання Контрольного, етичного і дисциплінарного органу організації у справі про натуралізацію Жуніора Мораеса.
Про це повідомляє Сегодня.
Справа була відкрита після протесту з боку федерацій Португалії та Люксембургу відповідно до статті 55 Дисциплінарного регламенту.
Жуніор Мораес отримав українське громадянство і встиг взяти участь у двох матчах відбору на Євро-2020 в складі української команди проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1). Після цього в УЄФА надійшли скарги на нібито неправомірну натуралізацію бразильця.
Португальці наполягають, що Мораес не мав права отримати український паспорт, так як порушив одне з головних правил - не проживав на території України п'ять років безперервно.
Мораес виступає в Україні з 2012 року, але під час виступів за Динамо півроку провів в оренді в китайському Тяньцзінь Цюаньцзянь.
Нагадаємо, ФФУ надала УЄФА пояснення щодо натуралізації Мораеса.
Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Португалії отримала анонімний лист про неправильну натуралізацію Мораеса після матчу з Україною.
Джерело - Сегодня.