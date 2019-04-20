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Стало відомо, коли УЄФА розгляне справу щодо натуралізації Мораеса

Сьогодні 17:18 1450 0
Наприкінці квітня ми дізнаємося рішення щодо Жуніора
Стало відомо, коли УЄФА розгляне справу щодо натуралізації Мораеса

25 квітня відбудеться засідання Контрольного, етичного і дисциплінарного органу організації у справі про натуралізацію Жуніора Мораеса.

Про це повідомляє Сегодня.

Справа була відкрита після протесту з боку федерацій Португалії та Люксембургу відповідно до статті 55 Дисциплінарного регламенту.

Жуніор Мораес отримав українське громадянство і встиг взяти участь у двох матчах відбору на Євро-2020 в складі української команди проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1). Після цього в УЄФА надійшли скарги на нібито неправомірну натуралізацію бразильця.

Португальці наполягають, що Мораес не мав права отримати український паспорт, так як порушив одне з головних правил - не проживав на території України п'ять років безперервно.

Мораес виступає в Україні з 2012 року, але під час виступів за Динамо півроку провів в оренді в китайському Тяньцзінь Цюаньцзянь.

Нагадаємо, ФФУ надала УЄФА пояснення щодо натуралізації Мораеса.

Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Португалії отримала анонімний лист про неправильну натуралізацію Мораеса після матчу з Україною.

Джерело - Сегодня.

#Мораес, #Збірна України, #УЄФА
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