ПФА назвала претендентів на звання Гравця сезону в АПЛ

Асоціація професійних футболістів назвала шість претендентів на звання найкращого футболіста сезону в Прем'єр-лізі.

Відразу троє гравців представляють Манчестер Сіті - Рахім Стерлінг, Серхіо Агуеро і Бернарду Сілва. Ще двоє футболістів виступають за Ліверпуль - Верджіл ван Дейк і Садіо Мане. Шостим став лідер Челсі Еден Азар.

Основними претендентами на нагороду вважають Стерлінга і ван Дейка. 24-річний Рахім провів на даний момент 30 матчів в АПЛ, відзначившись 17 голами і 9 ассистами. 27-річний ван Дейк забив 3 голи і зробив 2 ассисти в 34 матчах Прем'єр-ліги. При цьому Ліверпуль пропустив лише 20 м'ячів в чемпіонаті.

The nominees for the PFA Players’ Player of the Year!



🇦🇷 @aguerosergiokun

🇳🇱 @VirgilvDijk

🇧🇪 @hazardeden10

🇸🇳 Sadio Mané

🇵🇹 @BernardoCSilva

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @sterling7#PFAawards | #POTY pic.twitter.com/j6YvXaRtSJ