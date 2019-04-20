ПФА назвала претендентів на звання Гравця сезону в АПЛ

Асоціація професійних футболістів назвала шість претендентів на звання найкращого футболіста сезону в Прем'єр-лізі.
Відразу троє гравців представляють Манчестер Сіті - Рахім Стерлінг, Серхіо Агуеро і Бернарду Сілва. Ще двоє футболістів виступають за Ліверпуль - Верджіл ван Дейк і Садіо Мане. Шостим став лідер Челсі Еден Азар.
Основними претендентами на нагороду вважають Стерлінга і ван Дейка. 24-річний Рахім провів на даний момент 30 матчів в АПЛ, відзначившись 17 голами і 9 ассистами. 27-річний ван Дейк забив 3 голи і зробив 2 ассисти в 34 матчах Прем'єр-ліги. При цьому Ліверпуль пропустив лише 20 м'ячів в чемпіонаті.
The nominees for the PFA Players’ Player of the Year!— PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) 20 апреля 2019 г.
🇦🇷 @aguerosergiokun
🇳🇱 @VirgilvDijk
🇧🇪 @hazardeden10
🇸🇳 Sadio Mané
🇵🇹 @BernardoCSilva
🏴 @sterling7#PFAawards | #POTY pic.twitter.com/j6YvXaRtSJ
Нагадаємо, де дивитися матч Манчестер Сіті - Тоттенгем.
Також, Манчестер Сіті привітав Тоттенгем з виходом у півфінал Ліги чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.