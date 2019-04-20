Почеттіно: Ми готові знову кинути виклик Манчестер Сіті

Тоттенгем готовий протистояти Манчестер Сіті в матчі АПЛ.

Про це повідомив тренер клубу Маурісіо Почеттіно для Sky Sports.

"Вони будуть боротися за те, щоб виграти Прем'єр-лігу, для них зараз це головне завдання. Тепер нам потрібно думати про те, що ми повинні бути в четвірці найкращих за підсумками сезону, і це наше завдання, і це буде непросто. Це ускладнюється, оскільки наші обставини не найкращі. У них майже всі гравці готові до гри, а ми ще повинні оцінити стан своїх. Але, звичайно, ми повинні бути впевнені, що готові боротися з ними і знову кинути виклик, і це буде важко", - сказав тренер.