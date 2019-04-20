Кендзьора: Я граю в хорошому європейському клубі

Томаш Кендзьора прекрасно почуває себе в Динамо, де виступає вже майже два сезони.

Про це він повідомив в інтерв'ю для Football Hub.

"Ментальність українців і поляків дуже схожа. Те ж саме можу сказати про наші мови. Я тут дуже добре себе почуваю. Як вдома.Я граю в хорошому європейському клубі, але я знаю своє місце в рейтингу найкращих правих захисників Польщі. І до того, щоб бути в топі, мені ще далеко", - сказав Кендзьора.

Нагадаємо, Фенербахче зацікавився захисником Динамо. Раніше повідомлялося, що Вербич та Кендзьора заспівали російський хіт.

Джерело - Football Hub.