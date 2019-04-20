Динамо Загреб стало чемпіоном Хорватії в 20-й раз в історії

Загребське Динамо в матчі 30-го туру мінімально перемогло на виїзді Славен, що дозволило столичній команді у 20-й раз в історії стати чемпіоном Хорватії.
Після цієї перемоги Динамо відірвалося від Рієки, що йде на другому місці, на 23 очка, цей відрив зробив загребську команду недосяжною в боротьбі за титул.
Відзначимо, що це також 13-й тріумф Динамо Загреб за останні 14 років. Лише в сезоні 2016/17 за цей період часу чемпіоном був інший клуб — Рієка.
Динамо Загреб в наступному сезоні буде виступати в Лізі чемпіонів, почавши боротьбу зі стадії кваліфікації.
Нагадаємо, Ультрас Динамо Загреб на матчі Ліги Європи вивісили український прапор.
Натомість, київське Динамо в спарингу розгромило Ворсклу.
Джерело - Чемпіон.