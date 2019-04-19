Тренер ФК Львів: Я – не Гвардіола і не Моуріньо. Я – Блавацький

ФК Львів повинен грати в атакувальний футбол, адже в команді дуже багато бразильців, які полюбляють грати першим номером.

Про це повідомив сам тренер в інтерв'ю для офіційного сайту ФК Лівів.

"Я – не Гвардіола і не Моуріньо. Я – Блавацький, але буду дуже тішитися, якщо запропоную футболістам щось таке, з чим раніше вони не зіштовхувалися. Є три найважливіших компоненти, навколо яких побудований мій тренувальний процес. Швидкість, швидкість роботи з м’ячем та швидкість думки". "Коли я працював в інших клубах, то не мав можливості проводити селекцію такого рівня, яка є у Львова. Але завжди увесь тренувальний процес був спрямований на швидкість думки та швидкість роботи з м’ячем. Володіння м’ячем, тактичні перебудови, удари по воротах – усе потрібно робити швидко, інтенсивно, в один-два дотики", — сказав тренер.

Блавацький став головним тренером ФК Львів. Він змінив Юрія Бакалова, котрого звільнили після вильоту команди із кубка України від Зорі.

Нагадаємо, ФК Львів попрощався з бразильським легіонером.

Джерело - Офіційний сайт ФК Львів.