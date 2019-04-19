Гірники установили найкращий результат серед українських клубів

Опубліковане на YouТube-каналі Шахтаря відео серії пенальті чвертьфінального матчу Кубка України з Динамо подивилися 900 575 раз.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

Це рекордний показник за весь час існування каналу донецького клубу.

Крім того, ролик став найкращим за кількістю переглядів серед усіх колись розміщених на клубних YouТube-каналах України. Відео трималося в ТОП-15 продуктів українського сегмента хостингу протягом кількох днів.

Нагадаємо, Шахтар презентував брендований літак.

Джерело - Шахтар.