Ювентус продасть лідера в Реал, щоб поповнити трансферний бюджет

Туринський Ювентус готовий продати свого лідера Міралема П'янича, щоб поповнити бюджет перед літнім трансферним вікном.

Про це повідомляє Calciomercato.

Основним претендентом на П'янича вважається Реал. Туринський клуб готовий розлучитися з футболістом за 100 мільйонів євро. Його контракт з "б'янко-нері" розрахований до 30-го червня 2023-го року.

Цього сезону П'янич провів 39 матчів за Ювентус, забив 4 голи і віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, Реал матиме 500 мільйонів на трансфери.

Також, Реал невдовзі оформить трансфер Азара.

Джерело - Depo.Сектор.