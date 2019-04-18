8 квітня нідерландський Аякс зробив прогноз на те, хто пройде до півфіналу Ліги чемпіонів.
У відповідь на пост UEFA амстердамці вказали на команди, які проб'ються далі та вгадали всіх без винятку. Цікаво, що Аякс за цим прогнозом бачить себе у фіналі Ліги чемпіонів.
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Where can we sign? ✍️😝#UCL pic.twitter.com/SOPbW1KMIi— AFC Ajax (@AFCAjax) 8 квітня 2019 р.
Нагадаємо, Аякс встановив рекорд Ліги чемпіонів. Окрім цього заробив уже близько 100 мільйонів євро.
Джерело - Чемпіон.