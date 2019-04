8 квітня нідерландський Аякс зробив прогноз на те, хто пройде до півфіналу Ліги чемпіонів.

У відповідь на пост UEFA амстердамці вказали на команди, які проб'ються далі та вгадали всіх без винятку. Цікаво, що Аякс за цим прогнозом бачить себе у фіналі Ліги чемпіонів.

Where can we sign? ✍️😝#UCL pic.twitter.com/SOPbW1KMIi