ПСЖ і Манчестер Сіті претендують на гравця Боруссії

ТОП-клуби Європи полюють на 23-річного хавбека

ПСЖ і Манчестер Сіті готові поборотися за хавбека дортмундської Боруссії Юліана Вайґля.

Про це повідомляє The Sun.

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Обидва клуби цікавилися футболістом влітку 2018 року, але тоді дортмундці відмовилися продавати свого футболіста. Тепер Боруссія готова відпустити 23-річного гравця всього за 25 млн євро.

Зазначимо, що в послугах Вайґля особисто зацікавлений головний тренер парижан Томас Тухель, який працював з футболістом у Дортмунді.

Нагадаємо, Тухель не включив Мбаппе в заявку на матч з Нантом за критику партнерів.

Джерело - iSport.