ПСЖ і Манчестер Сіті претендують на гравця Боруссії

ПСЖ і Манчестер Сіті готові поборотися за хавбека дортмундської Боруссії Юліана Вайґля.
Про це повідомляє The Sun.
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Обидва клуби цікавилися футболістом влітку 2018 року, але тоді дортмундці відмовилися продавати свого футболіста. Тепер Боруссія готова відпустити 23-річного гравця всього за 25 млн євро.
Зазначимо, що в послугах Вайґля особисто зацікавлений головний тренер парижан Томас Тухель, який працював з футболістом у Дортмунді.
Нагадаємо, Тухель не включив Мбаппе в заявку на матч з Нантом за критику партнерів.
Джерело - iSport.