Акції Ювентуса впали в ціні після поразки в Лізі чемпіонів

Мій профіль
Інгулець сенсаційно вийшов у фінал Кубка України
Сьогодні 17:56 135
Залиш свій пояс - у Росії висунули зухвалу вимогу до Ломаченка
Сьогодні 14:14 895
Шевчук покинув пост головного тренера Олімпіка
Сьогодні 12:15 6436
Дніпро-1 прийме Шахтар, Зоря зіграє з Інгульцем. Півфінальні матчі Кубка України
Сьогодні 10:06 892
Ювентус - Аякс 1:2. Відео голів
Вчора 23:58 3044
Барселона - Манчестер Юнайтед 3:0. Відео голів
Вчора 23:58 1981
Аякс переміг Ювентус і сенсаційно вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 807
Барселона розгромила Манчестер Юнайтед та вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 833
Силантьєв готовий стати міністром молоді та спорту
Вчора 16:35 3034 3
Суми збагатилися на кругленьку суму завдяки договірним матчам
15.04.2019 14:07 1016
Навколо спорту
Блоги
Реакція соцмереж на вихід Аякса і Барселони у півфінал ЛЧ
Реакція соцмереж на вихід Аякса і Барселони у півфінал ЛЧ Максим Буйдин
Сьогодні 17:24 519
Юний фанат оригінальним чином попросив футболку у Мессі
Юний фанат оригінальним чином попросив футболку у Мессі Максим Буйдин
Сьогодні 17:18 552
Футбік: Микола Шпаренко б'є на точність
Футбік: Микола Шпаренко б'є на точність Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:11 590
Ломаченко - герой з фантастичної четвірки - британський коментатор
Ломаченко - герой з фантастичної четвірки - британський коментатор Максим Буйдин
Сьогодні 15:04 1147
Не відвести погляду: прекрасна дружина захисника Шахтаря взяла участь у фотосесії
Не відвести погляду: прекрасна дружина захисника Шахтаря взяла участь у фотосесії Максим Буйдин
Сьогодні 14:01 833
Емоції гравців Аякса після перемоги над Ювентусом
Емоції гравців Аякса після перемоги над Ювентусом Максим Буйдин
Сьогодні 13:43 1026
Калиниченко не зрозумів Twitter Бурбаса та вимагає його номер
Калиниченко не зрозумів Twitter Бурбаса та вимагає його номер Максим Буйдин
Вчора 14:03 825
Про бій Ломаченко - Кролла та найвидовищнішого боксера сучасності - Тедді Атлас
Про бій Ломаченко - Кролла та найвидовищнішого боксера сучасності - Тедді Атлас Максим Буйдин
Вчора 13:54 1527
Шалена підтримка для Зозулі: фанати заспівали на честь українця
Шалена підтримка для Зозулі: фанати заспівали на честь українця Максим Буйдин
Вчора 12:33 3123
Трьоха від Шамета для історичної перемоги - момент дня в НБА
Трьоха від Шамета для історичної перемоги - момент дня в НБА Максим Буйдин
Вчора 11:31 219
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:06 Футбол Дніпро-1 - Шахтар: стартові склади команд 84
17:56 Футбол Інгулець сенсаційно вийшов у фінал Кубка України 135
17:39 Футбол ЗМІ: Тухель не включив Мбаппе в заявку на матч з Нантом за критику партнерів 236
17:24 Блог Реакція соцмереж на вихід Аякса і Барселони у півфінал ЛЧ 519
17:18 Блог Юний фанат оригінальним чином попросив футболку у Мессі 552
17:11 Футбол Акції Ювентуса впали в ціні після поразки в Лізі чемпіонів 294
16:53 Теніс Фінальний турнір ATP може покинути Британію 303
16:32 Футбол ФК Львів попрощався з бразильським легіонером 620
16:09 Футбол Аякс - перший півфіналіст за 14 років не з топ-5 європейських ліг 396
15:46 Хокей Торонто - Бостон: онлайн-трансляція матчу НХЛ 258
15:37 Бокс Кличко підтримає Берінчика і Митрофанова на вечорі боксу в Києві 509
15:11 Блог Футбік: Микола Шпаренко б'є на точність 590
15:04 Блог Ломаченко - герой з фантастичної четвірки - британський коментатор 1147
14:54 Баскетбол Лідер Черкаських мавп перейшов у грецький клуб 340
14:36 Теніс Чотири українки зіграють в основній сітці Ролан Гаррос 544
14:14 Бокс Залиш свій пояс - у Росії висунули зухвалу вимогу до Ломаченка 895
14:01 Блог Не відвести погляду: прекрасна дружина захисника Шахтаря взяла участь у фотосесії 833
13:56 Футбол Дніпро-1 - Шахтар: де дивитися онлайн матч Кубка України 281
13:43 Блог Емоції гравців Аякса після перемоги над Ювентусом 1026
13:34 Футбол Телеканали Футбол 1/2 транслюватимуть турнір з кіберспорту 305
13:16 Футбол Коваленко не зіграє проти Дніпро-1 в Кубку України 388
12:54 Бокс Міллер провалив допінг-тест перед боєм з Джошуа 850
12:41 Баскетбол Триочковий Лілларда - момент дня в НБА 243
12:15 Футбол Шевчук покинув пост головного тренера Олімпіка 6436
11:44 Футбол Ліверпуль - Порту: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 438

Акції Ювентуса впали в ціні після поразки в Лізі чемпіонів

Сьогодні 17:11 294 0
Італійський клуб сенсаційно програв Аяксу
Акції Ювентуса впали в ціні після поразки в Лізі чемпіонів

За ніч після вильоту туринського Ювентуса з Ліги чемпіонів від Аякса акції клубу впали в ціні.

Про це повідомляє Football Italia.

У вівторок, 16 квітня, увечері за акцію туринців давали 1,69 євро, а вранці торги відкрилися з позначкою в 1,30 євро.

  Актуально: Емоції гравців Аякса після перемоги над Ювентусом

За даними Bloomberg, зараз вартість акцій поступово відновлюється і становить 1,41 євро, що на 16% нижче ціни днем раніше.

Нагадаємо, Аякс встановив рекорд Ліги чемпіонів.

Джерело - Football Italia.

#Ліга чемпіонів, #Аякс, #Ювентус, #ЛЧ
Коментарі ()