Акції Ювентуса впали в ціні після поразки в Лізі чемпіонів

Італійський клуб сенсаційно програв Аяксу

За ніч після вильоту туринського Ювентуса з Ліги чемпіонів від Аякса акції клубу впали в ціні.

Про це повідомляє Football Italia.

У вівторок, 16 квітня, увечері за акцію туринців давали 1,69 євро, а вранці торги відкрилися з позначкою в 1,30 євро.

Актуально: Емоції гравців Аякса після перемоги над Ювентусом

За даними Bloomberg, зараз вартість акцій поступово відновлюється і становить 1,41 євро, що на 16% нижче ціни днем раніше.

Нагадаємо, Аякс встановив рекорд Ліги чемпіонів.

Джерело - Football Italia.