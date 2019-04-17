Акції Ювентуса впали в ціні після поразки в Лізі чемпіонів

За ніч після вильоту туринського Ювентуса з Ліги чемпіонів від Аякса акції клубу впали в ціні.
Про це повідомляє Football Italia.
У вівторок, 16 квітня, увечері за акцію туринців давали 1,69 євро, а вранці торги відкрилися з позначкою в 1,30 євро.
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За даними Bloomberg, зараз вартість акцій поступово відновлюється і становить 1,41 євро, що на 16% нижче ціни днем раніше.
Нагадаємо, Аякс встановив рекорд Ліги чемпіонів.
Джерело - Football Italia.