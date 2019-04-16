Українська Прем'єр-ліга повинна стати такою ж потужною, якою була раніше.

Про це заявив нападник Динамо Фран Соль.

"Я підписав контракт на 5 років. Тому для мене те, що відбувається зараз, не є найважливішим моментом. Я знаю, що сталося з Дніпром. Їх понизили у класі через фінансові питання. Але зараз у Дніпрі є нова команда. І я впевнений, що українська ліга стане такою ж сильною, якою була раніше", - сказав Соль.