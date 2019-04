Барселона - Манчестер Юнайтед: стартові склади команд

У Лізі чемпіонів стартують другі матчі 1/4 фіналу турніру. Барселона прийме Манчестер Юнайтед.

Тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу

16 квітня

Барселона - Манчестер Юнайтед

Барселона: тер Штеген – Роберто, Піке, Лангле, Альба – Ракітич, Бускетс, Артур – Мессі (к), Суарес, Коутінью

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Джонс, Смоллінг, Ліндельоф, Янг (к) – Мактомінай, Фред, Погба – Лінгард – Рашфорд, Марсьяль

Time for the news you've all been waiting for!



Here's your #MUFC side for tonight's #UCL tie...