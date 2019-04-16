Футболіст Штутгарта Сантьяго Аскасібар дискваліфікований до кінця сезону за плювок в суперника в матчі чемпіонату Німеччини проти леверкузенського Байєра.

Про це повідомляє Сегодня.

Зустріч 29-го туру бундесліги між Штутгартом і Баєром пройшла в суботу, 13 квітня, і завершилася з рахунком 1:0 на користь гостей.

Аскасібар плюнув в гравця леверкузенської команди Кая Хаверца на 90-й хвилині зустрічі, за що отримав пряму червону картку.

Дисциплінарна інстанція Німецького футбольного союзу (DFB) за підсумками епізоду винесла аргентинцеві дискваліфікацію терміном до 25 травня.

Матчі заключного 34-го туру Бундесліги відбудуться 18 травня, таким чином, Аскасібар вже не допоможе Штутгарту в нинішньому розіграші чемпіонату.

Аскасібар в нинішньому сезоні провів за Штутгарт 27 матчів у Бундеслізі. Клуб за п'ять турів до кінця сезону займає 16-е місце в таблиці бундесліги, маючи в активі 21 заліковий пункт.

Нагадаємо, IFAB хоче серйозно змінити футбольні правила. Минулого сезону сталося дві серйозні зміни в правилах.

Джерело - Сегодня.