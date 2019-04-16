Не пропустіть матч Ліги Чемпіонів Манчестер Сіті - Тоттенгем онлайн. Матч відбудеться 17.04.2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Манчестер Сіті - Тоттенгем дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Манчестер Сіті - Тоттенгем: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 2.

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Гру Манчестер Сіті - Тоттенгем онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 89 гривень. Така ціна дійсна вже з 2 квітня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Манчестер Сіті - Тоттенгем, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:50, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем може придбати молодого півзахисника Фулгема.

Перший матч між командами закінчився мінімальною перемогою лондонського клубу.

Джерело - Чемпіон.