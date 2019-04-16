Мій профіль
Севідова можуть відсторонити від футболу назавжди
Вчора 08:13 3146
Суми збагатилися на кругленьку суму завдяки договірним матчам
Вчора 14:07 812
Гвоздику виповнилося 32. Найкращі моменти в кар'єрі українця. ВІДЕО
Вчора 11:46 1093
Завацька та Лопатецька оновили найкращі результати в кар'єрі
Вчора 11:31 1312
Стаховський піднявся на 9 позицій в рейтингу ATP
Вчора 11:13 931
Стаховський програв у фіналі турніру в Тайвані
14.04.2019 12:19 1210
Дерев'янчекно здобув перемогу та претендує на титул IBF
14.04.2019 09:16 1705
Беленюк став триразовим чемпіоном Європи з боротьби
13.04.2019 20:51 1362
Убивчий третій раунд від Ломаченка. Кроллу врятував гонг
13.04.2019 10:06 3129
Ломаченко нокаутував Кроллу: як це бачив рефері
13.04.2019 09:45 3731
Навколо спорту
Блоги
Калиниченко не зрозумів Twitter Бурбаса та вимагає його номер
Калиниченко не зрозумів Twitter Бурбаса та вимагає його номер Максим Буйдин
Сьогодні 14:03 276
Про бій Ломаченко - Кролла та найвидовищнішого боксера сучасності - Тедді Атлас
Про бій Ломаченко - Кролла та найвидовищнішого боксера сучасності - Тедді Атлас Максим Буйдин
Сьогодні 13:54 758
Шалена підтримка для Зозулі: фанати заспівали на честь українця
Шалена підтримка для Зозулі: фанати заспівали на честь українця Максим Буйдин
Сьогодні 12:33 1102
Трьоха від Шамета для історичної перемоги - момент дня в НБА
Трьоха від Шамета для історичної перемоги - момент дня в НБА Максим Буйдин
Сьогодні 11:31 120
Швед vs Гуцуляк: у кого крутіші удари - Трендец
Швед vs Гуцуляк: у кого крутіші удари - Трендец Максим Буйдин
Сьогодні 11:21 273
10 років тому Роналду забив той самий гол Порту, який отримав премію Пушкаша
10 років тому Роналду забив той самий гол Порту, який отримав премію Пушкаша Максим Буйдин
Вчора 18:26 1575
Данк Адетокунбо від штрафної лінії - момент дня в НБА
Данк Адетокунбо від штрафної лінії - момент дня в НБА Максим Буйдин
Вчора 16:11 406
47-річний Ягр досі грає. Шайба чеха стала окрасою поєдинку
47-річний Ягр досі грає. Шайба чеха стала окрасою поєдинку Максим Буйдин
Вчора 14:56 1838
Ви - дно - фанати Чорноморця розкритикували свою команду
Ви - дно - фанати Чорноморця розкритикували свою команду Максим Буйдин
Вчора 14:15 634
Шальке хоче позбутися Коноплянки, новачки Шахтаря та неонацист Зозуля - у програмі ТаТоТаке
Шальке хоче позбутися Коноплянки, новачки Шахтаря та неонацист Зозуля - у програмі ТаТоТаке Максим Буйдин
Вчора 12:58 762
Найкращий чемпіонат в історії та очікуване чемпіонство Донбасу
Найкращий чемпіонат в історії та очікуване чемпіонство Донбасу Андрій Твердохліб
Вчора 12:10 876
Гвоздику виповнилося 32. Найкращі моменти в кар'єрі українця. ВІДЕО
Гвоздику виповнилося 32. Найкращі моменти в кар'єрі українця. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 11:46 1093
21 матч, 105 шайб, характер дебютанта і золото Донбасу - що потрібно знати про плей-оф в сезоні 2018/19
21 матч, 105 шайб, характер дебютанта і золото Донбасу - що потрібно знати про плей-оф в сезоні 2018/19 Андрій Твердохліб
Вчора 09:45 922
Підтримай Олександра Усика в США 25 травня
Підтримай Олександра Усика в США 25 травня Андрій Твердохліб
Вчора 09:22 4567
Ефектний гол Калитвинцева, який "поховав" Ворсклу
Ефектний гол Калитвинцева, який "поховав" Ворсклу Valeriy Ruchka
14.04.2019 21:01 740
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:00 Футбол Ньюкасл хоче продовжити контракт з Бенітесом 10
14:40 Футбол Кардіфф повідомив FIFA, що не платитиме за трансфер Сали 263
14:20 Футбол Трансляція Порту - Ліверпуль: онлайн 17.04.2019 103
14:20 Футбол Соль: Важко дивитися матчі Динамо, коли нічим не можеш допомогти 440
14:14 Футбол Трансляція Манчестер Сіті - Тоттенгем: онлайн 17.04.2019 137
14:03 Блог Калиниченко не зрозумів Twitter Бурбаса та вимагає його номер 276
14:00 Бокс Усик знищує грушу під час тренування 481
13:54 Блог Про бій Ломаченко - Кролла та найвидовищнішого боксера сучасності - Тедді Атлас 758
13:40 Біатлон Джима не думала про повернення в команду 534
13:20 Бокс Кличко і Гвоздик відвідають вечір боксу в Києві 332
13:00 Футбол ФК Львів не вів переговорів з Максимом Калиниченком 479
12:40 Хокей Збірна України займає передостаннє місце на чемпіонаті світу (U-18) 668
12:33 Блог Шалена підтримка для Зозулі: фанати заспівали на честь українця 1102
12:20 Бокс Вайт порівняв Вайлдера з наркоманом 243
12:14 Футбол Ювентус зіграє проти Аякса, Барселона прийме Манчестер Юнайтед. Матчі-відповіді 1/4 Ліги чемпіонів 303
12:00 Баскетбол Бруклін поступився Філадельфії, Лос-Анджелес обіграв Голден Стейт. Результати матчів НБА 126
11:40 Футбол Леганес — Реал 1:1: огляд матчу 503
11:31 Блог Трьоха від Шамета для історичної перемоги - момент дня в НБА 120
11:21 Блог Швед vs Гуцуляк: у кого крутіші удари - Трендец 273
11:20 Футбол Пеле виписали з лікарні в Сан-Паулу 231
11:00 Хокей В НХЛ побилися два росіянина 463
10:40 Футбол Зінченко пропустив тренування Манчестер Сіті 537
10:20 Теніс Світоліній пригрозили виключенням зі збірної України 1325
10:00 Футбол Бурбас: Львів відмовився від Калиниченка через його зв'язки з Росією 1013
09:40 Футбол Голкіпер Емполі встановив рекорд сезону за кількістю сейвів за матч 316

Трансляція Манчестер Сіті - Тоттенгем: онлайн 17.04.2019

Сьогодні 14:14 137 0
Трансляція Манчестер Сіті - Тоттенгем: онлайн 17.04.2019

Не пропустіть матч Ліги Чемпіонів Манчестер Сіті - Тоттенгем онлайн. Матч відбудеться 17.04.2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Манчестер Сіті - Тоттенгем дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Манчестер Сіті - Тоттенгем: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 2. 

  Актуально: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Гру Манчестер Сіті - Тоттенгем онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 89 гривень. Така ціна дійсна вже з 2 квітня.

  Також: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Манчестер Сіті - Тоттенгем, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:50, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем може придбати молодого півзахисника Фулгема.

Перший матч між командами закінчився мінімальною перемогою лондонського клубу.

Джерело - Чемпіон.

#Тоттенгем, #Манчестер Сіті, #Ліга чемпіонів
Коментарі ()