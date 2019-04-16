Голкіпер Емполі встановив рекорд сезону за кількістю сейвів за матч

Воротар Емполі Бартоломей Драговський в матчі 32-го туру Серії А проти Аталанти (0:0) неодноразово рятував свою команду від пропущених м'ячів.

Згідно зі статистикою зустрічі, поляк зробив 17 сейвів, що є абсолютним рекордом в поточному сезоні ТОП-5 європейських ліг (Англія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція).

Також цікавий факт, що Аталанта завдала по воротах Емполі 47 ударів, з яких 18 довелося в площину воріт. Жодна з команд Серії А не завдавала більше ударів в поточному сезоні за матч.

Відзначимо, що у Емполі лише два удари, один з яких припав у площину воріт Аталанти.

У нинішньому сезоні 21-річний воротар Бартоломей Драговський взяв участь лише в 10 матчах Емполі. Це друга його гра без пропущених м'ячів.

В даний момент Аталанта займає 6-е місце турнірної таблиці Серії А. Емполі йде на 18-му рядку, перебуваючи в зоні вильоту.

Нагадаємо, де можна переглянути матчі Ліги чемпіонів Барселона — Манчестер Юнайтед та Ювентус — Аякс.

Джерело - Чемпіон.