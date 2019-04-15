Першоліговий клуб Інгулець вже днями зіграє кубкове протистояння із луганською Зорею.

Про можливий невихід на матч заявив президент клубу заявив Олександр Поворознюк в інтерв'ю Сегодня.

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"Чи відбудеться матч у Петровому? Тільки тут, без варіантів. Дуже хочемо подарувати свято землякам. Проблема з освітленням? Почнемо о 17:00, і буде все нормально. Скажу чесно, якщо мені заборонять грати в Петрово, команда не вийде на гру. Ну, навіщо кудись переносити?", - заявив Поворознюк.