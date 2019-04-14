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Клопп: Буде здорово, якщо Ліверпуль стане чемпіоном

Сьогодні 23:00 343 0
Клопп: Буде здорово, якщо Ліверпуль стане чемпіоном

Мерсисайдці повинні перемагати в наступних матчах, щоб чинити тиск на Манчестер Сіті.

Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп для BBC Sport.

"Я пишаюся своїми футболістами, це була фантастична гра. Яка команда, який стадіон і атмосфера. Я так вдячний, що можу бути частиною цього. Просто приголомшливо. Тепер нам потрібно підготуватися до Порту, Кардіффу і всіх наступних суперників".

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"Так, ми очікуємо, що Ман Сіті виграє всі свої ігри, тому нам просто потрібно набрати якомога більше очок. Якщо Ліверпуль стане чемпіоном, то це буде здорово, якщо ні, то він все одно залишиться гарною футбольною командою ", - сказав Клопп.

Ліверпуль очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті лише на два очки, але у Ман Сіті є ще гра в запасі. Наступний матч команда Клоппа проведе 17 квітня проти Порту в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У першому матчі Ліверпуль переміг з рахунком 2:0.

Нагадаємо, Манчестер Сіті переміг Крістал Пелес.

Джерело - BBC Sport.

#Ліверпуль, #Клопп, #Манчестер Сіті, #АПЛ
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