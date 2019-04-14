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Атлетік здолав Райо Вальєкано, Вільяреал переграв Жирону. Результати 32 туру Ла-Ліги

Сьогодні, 14 квітня, відбулися матчі-зустрічі у рамках 32 туру Ла-Ліги чемпіонату Іспанії.

Чемпіонат Іспанії. Серія А

32 тур

14 квітня

Вальядолід — Хетафе 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 14 Арамбарі, 1:1 - 30 Гвардіола Наварро, 2:1 - 69 Унал, 2:2 - 90+6 Моліна.

Атлетік — Райо Вальєкано 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 2 Вільямс, 1:1 - 45 Морено, 2:1 - 50 Вільямс, 3:1 - 72 Гарсія, 3:2 - 85 Де Томас

Реал Сосьєдад — Ейбар 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 1 Хуанмі, 1:1 - 85 Хордан.

Фіорентіна — Болонья 0:0 (0:0)

Жирона — Вільяреал 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Чуквуезе.

Валенсія — Леванте 1:0 (1:0) Матч триває!

Голи: 1:0 - 2 Міна.

Нагадаємо, Мессі випустив колекцію годинників.

Також, журналіст назвав лідера Барселони товстим.

Джерело - Чемпіон.

#Валенсія, #Вільяреал, #Ла-Ліга
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