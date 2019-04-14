Сьогодні, 14 квітня, відбулися зустрічі у рамках 29 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини. Бундесліга

29 тур

14 квітня

Гоффенгайм - Герта 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Амірі, 2:0 - 76 Нельсон.

Фортуна Дюссельдорф - Баварія 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 15 Коман, 0:2 - 41 Коман, 0:3 - 55 Гнабрі, 1:3 - 89 пенальті Люкебакіо, 1:4 - 90+2 Горетцка.

Айнтрахт Ф - Аугсбург 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 14 Пасіенсіа, 1:1 - 31 Ріхтер, 1:2 - 45+4 Ріхтер, 1:3 - 84 Грегорич.

Нагадаємо, Нюрнберг розписав нічию з Шальке. Коноплянка не грав у матчі з Нюрбергом. Раніше повідомлялося, що він може вийти у стартовому складі команди.

Джерело - Чемпіон.