Ліверпуль здобув впевнену перемогу над Челсі у 34 турі АПЛ

Сьогодні, 14 квітня, у 34 турі Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на власному полі переміг Челсі.
У першому таймі у Ліверпуля було кілька шансів відкрити рахунок в матчі, але мерсисайдці їх не реалізували.
На початку другої половини зустрічі Садіо Мане вивів Ліверпуль вперед, замкнувши навіс Джордана Гендерсона на дальній стійці. Через дві хвилини Мохамед Салах неймовірним ударом в дев'ятку подвоїв перевагу господарів поля.
Після цієї перемоги Ліверпуль набрав 85 очок і повернувся на 1-е місце в турнірній таблиці АПЛ. Манчестер Сіті програє мерсисайдцям 2 пункти, але у них є гра в запасі.
Чемпіонат Англії. АПЛ
34 тур
14 квітня
Ліверпуль — Челсі 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 51 Мане, 2:0 - 53 Салах.
Нагадаємо, на купівлю Челсі є три претенденти. Також, Манчестер Сіті переміг Крістал Пелес.
Джерело - Чемпіон.