Баварія - перший німецький клуб, який забезпечив участь в наступному розіграші ЛЧ

Баварія, здобувши перемогу над Фортуною (4:1), набрала 67 очок і вже оформила потрапляння в Лігу чемпіонів 2019/2020.

Таким чином мюнхенці за 5 турів до фінішу сезону стали недосяжними для їдучої на п'ятому місці Боруссії Менгенгладбах, у якої 51 очко.

Також завдяки сьогоднішній перемозі Баварія і раніше є фаворитом в боротьбі за чемпіонство, випереджаючи Боруссію Дортмунд на одне очко і маючи перевагу над суперником за різницею забитих і пропущених м'ячів і особистими зустрічами.

З Ліги чемпіонів 2018/2019 Баварія вилетіла вже в 1/8 фіналу, програвши Ліверпулю.

У наступному турі Бундесліги 20 квітня Баварія прийме Вердер. Початок матчу о 16.30 за київським часом.

Нагадаємо, Манчестер Сіті переміг Крістал Пелес. Також, Реал планує купити гравця Айнтрахта.

Джерело - Чемпіон.