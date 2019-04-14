Мораес подарував форму Шахтаря дітям з інвалідністю

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес подарував комплекти форми команди та футбольний інвентар дітям з інвалідністю.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

У минулому році Шахтар відкрив в Києві майданчик для дітей з особливостями розвитку, проблемами опорно-рухового апарату, зору і ментальними порушеннями. Крім київської, аналогічні майданчики були відкриті в Маріуполі та Івано-Франківську.

В кінці березня гравці Шахтаря провели спільне тренування з 25 дітьми, 10 з яких з синдромом Дауна та аутизмом.

Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Динамо на 7 очок. Наступний матч команда проведе 17 квітня проти СК Дніпро-1 в рамках 1/2 фіналу Кубка України.

Нагадаємо, 2+2 покаже матч 1/2 фіналу Кубка України Дніпро-1 - Шахтар.

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.