Сьогодні, 13-го квітня, Манчестер Юнайтед мінімально переграв лондонський Вест Гем у 34-у турі АПЛ.

Вже на 19-й хвилині Поль Погба відкрив рахунок ударом з пенальті.

На початку другого тайму Феліпе Андерсон зрівняв рахунок, однак Поль Погба забив свій другий гол з пенальті і приніс МЮ перемогу.

Чемпіонат Англії, АПЛ

34 тур

13 квітня

Манчестер Юнайтед - Вест Гем 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Погба(П), 1:1 - 49 Андерсон, 2:1 - 80 Погба(П)

Нагадаємо, Фулгем здолав Евертон, Борнмут знищив Брайтон. Результати матів 34 туру АПЛ.

Також, Тоттенгем розгромив Гадерсфілд у 34-у турі АПЛ.

Джерело - Чемпіон.