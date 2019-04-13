УПЛ не потрапила в ТОП-30 ліг за середньою відвідуваністю за останні 15 років

На матчі в Україні в середньому приходить по 6,257 уболівальників

Міжнародний центр спортивних досліджень склав рейтинг найбільш відвідуваних футбольних ліг в період з 2003 по 2018 рік.

Про це повідомляє офіційний сайт CIES.

Лідирує в рейтингу німецька бундесліга із середнім показником 43,302 глядача.

Другою стала АПЛ, на матчі якої в середньому приходить по 36,675 уболівальників.

У топ-3 також Ла Ліга, яка збирає на трибунах по 27,381 глядачеві.

Чемпіонат України в рейтингу розташувався на 33-му місці, між першістю Південної Африки і Еквадору.

На матчі УПЛ в середньому приходить по 6,257 уболівальників.

Найбільш відвідуваним клубом є Боруссія, на матчі якої ходить по 80,230 уболівальників. У ТОП-3 також МЮ - 75,218 і Барселона - 74,876.

Українських клубів немає в ТОП-50.

Примітно, що Динамо в матчах УПЛ збирає на трибунах 19,9% від загального показника в турі.

Нагадаємо, Шахтар без проблем переграв Зорю у матчі 24 туру УПЛ.

Також, Динамо з мінімальним рахунком перемогло Маріуполь.

Джерело - CIES.