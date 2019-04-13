Збірна України проведе спаринг з командою Першої ліги

Збірна України проведе спаринг перед матчами кваліфікації до Євро-2020 проти Люксембургу та Сербії.

Про це повідомляє zbirna.com.

В УПЛ останній тур чемпіонату запланований на 30 травня, а більшість наших легіонерів завершать сезон набагато раніше - власне, їх Андрій Шевченко і хоче зібрати в Харкові 25 або 26 травня.

Компанію іноземцям складуть ті гравці молодіжки, яких відпустять клуби УПЛ раніше дати ФІФА.

На 29 травня у збірної запланований контрольна зустріч. Суперником, напевне, стане один з лідерів Першої ліги. Всі деталі цього будуть офіційно озвучені найближчим часом.

Нагадаємо, Шевченко та Ребров потрапили в антирейтинг АПЛ.

Раніше Сабо прокоментував тандем Ребров-Шевченко.

Джерело - zbirna.com.