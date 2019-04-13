Тренер Альбасете: Не хочу надавати скандалу із Зозулею великого значення

Зозуля отримав солідну підтримку після звинувачення в неонацизмі.

Про це повідомив тренер Альбасете в інтерв'ю для Masquealba.

"Іспанський лівий політик Пабло Іглесіас недавно образив Романа Зозулю, назвавши того неонацистом і расистом. Я не можу нічого підтвердити або спростувати, але я знаю, що в особі Зозулі маю відмінного гравця і товариша. Не хочу надавати цьому питанню великого значення. Зозуля знає, що його завжди підтримає клуб, вболівальники, асоціація футболістів і товариші по команді. Я не збираюся більше про це говорити", - сказав Раміс.

Зозуля не має наміру терпіти образу від Іглесіаса — українець планує звернутися до суду. Альбасете та асоціація іспанських футболістів підтримали Романа. Також слова підтримки висловив мер Альбасете.

29-річний Зозуля в поточному сезоні зіграв 28 матчів за Альбасете, відзначившись 8 голами та 2 результативними передачами.

Нагадаємо, Альбасете Зозулі переграв Алькоркон. Раніше повідомлялося, що Зозуля може перейти в Хетафе.

Джерело - Masquealba.