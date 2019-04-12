Гвардіола не впевнений чи зможе грати Зінченко

Зінченко і Сілва можуть не зіграти в наступному матчі проти Крістал Пелас.

Про це повідомив головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола в інтерв'ю для сайту клубу.

"Їм краще. Подивимося сьогодні-завтра, чи зможуть вони зіграти. Не знаю, чи будуть вони готові до матчу в неділю ". На деяких позиціях у нас вистачає гравців, на інших є проблеми. Але ми не в тому положенні, щоб думати про що-небудь, крім наступного матчу. Кожна гра як фінал", - сказав Гвардіола.