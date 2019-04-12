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Гвардіола не впевнений чи зможе грати Зінченко

Сьогодні 17:20 399 0
Гвардіола не впевнений чи зможе грати Зінченко

Зінченко і Сілва можуть не зіграти в наступному матчі проти Крістал Пелас.

Про це повідомив головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола в інтерв'ю для сайту клубу.

"Їм краще. Подивимося сьогодні-завтра, чи зможуть вони зіграти. Не знаю, чи будуть вони готові до матчу в неділю ". На деяких позиціях у нас вистачає гравців, на інших є проблеми. Але ми не в тому положенні, щоб думати про що-небудь, крім наступного матчу. Кожна гра як фінал", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті здолав Кардіфф у 32-у турі АПЛ, в  якому футболіст травмувався.

Джерело - Офіційний сайт Манчестер Сіті.

#Манчестер Сіті, #Гвардіола, #Зінченко, #Сілва, #травма
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