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Ломаченко - Кролла: британець важчий за українського чемпіона
Сьогодні 13:03 1074
Збірна України здобула два золота на чемпіонаті Європи
Сьогодні 11:03 585
Ломаченко проти Кролли, Берінчик проти Аракави та повернення Постола. У квітні українські боксери проведуть 9 боїв
Сьогодні 09:02 4595
Арсенал переміг Наполі, Айнтрахт у меншості програв Бенфіці. Результати матчів Ліги Європи
Сьогодні 08:24 1305
Іспанський політик назвав Зозулю неонацистом
Вчора 23:42 1827
Президента Динамо викликали на допит до НАБУ
Вчора 18:06 1985 1
Суми позбавлені професіонального статусу
Вчора 15:53 983
Манчестер Юнайтед - Барселона 0:1. Відео голу
10.04.2019 23:52 2064
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Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 15:16 294135 0
Украинский и европейский футбол в прямом ефире
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

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Ефір каналу Футбол 1 доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші европейські клубні турніри - Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Англійська Прем'єр-ліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2. Баталії найкращих футбольних команд Англії - Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка. Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

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Також на телеканалах Футбол 1/2 київське Динамо намагається дійти якомога далі в розіграші Ліги Європи. Ну, а родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне классико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

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Джерело - champion.com.ua.

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