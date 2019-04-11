Мій профіль
Українець нокаутував непереможного російського бійця у першому раунді
Вчора 20:27 30283
Манчестер Юнайтед - Барселона 0:1. Відео голу
Вчора 23:52 1850
Аякс - Ювентус 1:1. Відео голів
Вчора 23:50 2138
Динамо підписало уругвайського півзахисника
Вчора 17:11 4256
Сейв Луніна визнали найкращим у Ла-Лізі
Вчора 16:35 3759
Співак підписав контракт з UFC
Вчора 10:18 566
Манчестер Юнайтед - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 08:59 1018
Україна – Хорватія: анонс і прогноз матчу
Вчора 05:59 1160
Ліверпуль - Порту 2:0. Відео голів
09.04.2019 23:57 2777
Тоттенгем - Манчестер Сіті 1:0: ЯК ЦЕ БУЛО
09.04.2019 23:56 2293
Навколо спорту
Блоги
Матч у Бразилії ознаменувався жорстоким побоїщем
Матч у Бразилії ознаменувався жорстоким побоїщем Максим Буйдин
Сьогодні 19:58 341
Роналду забив Аяксу рівно через 12 років після свого дебютного голу в ЛЧ
Роналду забив Аяксу рівно через 12 років після свого дебютного голу в ЛЧ Максим Буйдин
Сьогодні 18:47 544
Пішов красиво: Новіцкі оформив дабл-дабл у своєму прощальному матчі
Пішов красиво: Новіцкі оформив дабл-дабл у своєму прощальному матчі Максим Буйдин
Сьогодні 17:35 389
Легендарний Вейд оформив тріпл-дабл в останньому матчі в кар'єрі
Легендарний Вейд оформив тріпл-дабл в останньому матчі в кар'єрі Максим Буйдин
Сьогодні 15:39 338
Останній двохочковий у кар'єрі легенди Далласа - момент дня в НБА
Останній двохочковий у кар'єрі легенди Далласа - момент дня в НБА Максим Буйдин
Сьогодні 14:27 514
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:24 Футбол Гладкий забив четвертий гол за турецький клуб 134
22:00 Боротьба Гусяк — чемпіонка Європи з боротьби 167
21:44 Теніс Молчанов продовжить боротьбу на турнірі в Італії 194
21:34 Боротьба Лівач завоювала золото Чемпіонату Європи 229
21:12 Футбол ФК Суми виступили з офіційною позицією, щодо рішення КДК ФФУ 274
20:54 Біатлон Російських біатлоністів можуть дискваліфікувати на два роки 670
20:43 Футбол Головний тренер Сум: Підготовка до матчу з Дніпром-1 йде за планом 245
20:26 Навколо спорту Стаховський має питання до кандидата в Президенти України 372
20:07 Баскетбол Міннесота шукає нового президента 255
19:58 Блог Матч у Бразилії ознаменувався жорстоким побоїщем 341
19:53 Хокей Бостон - Торонто: онлайн-трансляція матчу НХЛ 283
19:46 Футбол Гравець Спартака потрапив у ДТП 479
19:32 Футбол Левандовський і Коман побилися на тренуванні Баварії 553
19:21 Футбол Гравці та функціонери Сум отримають дискваліфікації від 1 року до довічного 490
19:08 Футбол Ярмоленко скоро розпочне тренування 499
18:47 Блог Роналду забив Аяксу рівно через 12 років після свого дебютного голу в ЛЧ 544
18:41 Теніс Снігур перервала 11-матчеву переможну серію 436
18:23 Футбол 2+2 покаже матч 1/2 фіналу Кубка України Дніпро-1 - Шахтар 315
18:06 Футбол Президента Динамо викликали на допит до НАБУ 1074
17:53 Теніс Лопатецька може дебютувати на турнірі WTA 463
17:35 Блог Пішов красиво: Новіцкі оформив дабл-дабл у своєму прощальному матчі 389
17:27 Футбол Бенфіка — Айнтрахт: де дивитися онлайн матч Ліги Європи 391
17:10 Футбол Мілевський розповів про найгіршого тренера у своїй кар'єрі 3287
16:56 Бокс Арум: Американці хочуть бачити поєдинки Ломаченка 734
16:33 Футбол Вільярреал — Валенсія: де дивитися онлайн матч Ліги Європи 381

ФК Суми виступили з офіційною позицією, щодо рішення КДК ФФУ

Сьогодні 21:12 274 0
Клуб готується до матчу з Дніпро-1
ФК Суми виступили з офіційною позицією, щодо рішення КДК ФФУ

Футбольний клуб Суми оголосили офіційну позицію щодо рішення контрольно-дисциплінарного комітету щодо позбавлення ФК Суми професіонального статусу.

Заява розміщена на офіційному сайті містян.

За інформацією, ПФК Суми не отримував жодного рішення КДК ФФУ, мало того не було жодного повідомлення про розгляд даного питання та запрошення представників клубу на засідання

ПФК Суми не отримував жодного рішення Ради ліг, органу який уповноважений на прийняття рішення стосовно позбавлення професійного статусу клуба. ПФК Суми не використовував свого права на апеляційне оскарження рішення, оскільки його не отримував. Окрім того, ПФК Суми не може надати коментар стосовно інших осіб, які за інформацією ЗМІ отримали дискваліфікацію, оскільки жоден із них не має трудових відносин з нашою командою.

Також клуб порадив аналізувати інформацію та використовувати офіційні джерела, сайти – ФФУ та ПФЛ.

Також сум'яни продовжують підготовку до матчу проти команди Дніпро-1.

Варто зазначити, що ФФУ оприлюднив інформацію про те, що клуб позбавили професіонального статусу. Також гравці та функціонери отримають дискваліфікацію.

Джерело - ФК Суми.

#ПФЛ, #ФФУ, #КДК ФФУ, #Перша ліга, #ФК Суми
Коментарі ()