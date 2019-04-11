Клуб готується до матчу з Дніпро-1

Футбольний клуб Суми оголосили офіційну позицію щодо рішення контрольно-дисциплінарного комітету щодо позбавлення ФК Суми професіонального статусу.

Заява розміщена на офіційному сайті містян.

За інформацією, ПФК Суми не отримував жодного рішення КДК ФФУ, мало того не було жодного повідомлення про розгляд даного питання та запрошення представників клубу на засідання

ПФК Суми не отримував жодного рішення Ради ліг, органу який уповноважений на прийняття рішення стосовно позбавлення професійного статусу клуба. ПФК Суми не використовував свого права на апеляційне оскарження рішення, оскільки його не отримував. Окрім того, ПФК Суми не може надати коментар стосовно інших осіб, які за інформацією ЗМІ отримали дискваліфікацію, оскільки жоден із них не має трудових відносин з нашою командою.

Також клуб порадив аналізувати інформацію та використовувати офіційні джерела, сайти – ФФУ та ПФЛ.

Також сум'яни продовжують підготовку до матчу проти команди Дніпро-1.

Варто зазначити, що ФФУ оприлюднив інформацію про те, що клуб позбавили професіонального статусу. Також гравці та функціонери отримають дискваліфікацію.

Джерело - ФК Суми.