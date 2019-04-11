Бенфіка — Айнтрахт: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Ліга Європи на Чемпіоні

Сьогодні, 11-го квітня, відбудеться перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги Європи, в якому лісабонська Бенфіка прийме франкфуртський Айнтрахт.

Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом.

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У записі матч Бенфіка — Айнтрахт покаже телеканал Футбол 1. Прем'єру матчу на телеекранах покажуть 12 квітня о 00:25.

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Нагадаємо, у Лізі чемпіонів Манчестер Юнайтед поступився Барселоні, а Гол Роналду не допоміг Ювентусу переграти Аякс.

Джерело - Чемпіон.