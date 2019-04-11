Славія - Челсі: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Сьогодні, 11-го квітня, відбудеться перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги Європи, в якому празька Славія прийме лондонський Челсі.
Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом.
Актуально: Усі чвертьфінальні матчі Ліги Європи.
У прямому ефірі матч Арсенал - Наполі покаже телеканал Футбол 2.
Також, онлайн-трансляцію здійснюватиме відеоресурс Oll.TV(Увага! Трансляція платна!)
Нагадаємо, у Лізі чемпіонів Манчестер Юнайтед поступився Барселоні, а Гол Роналду не допоміг Ювентусу переграти Аякс
Джерело - Чемпіон.