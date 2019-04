УЄФА назвав претендентів на звання Гравця тижня в Лізі чемпіонів за підсумками перших чвертьфінальних матчів турніру.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

На звання найкращого претендують захисник Барселони Жерард Піке, хавбеки Тоттенгема Сон Хин Мін та Аякса Френкі де Йонг, а також форвард Ліверпуля Роберто Фірміно.

💫 De Jong

💫 Son

💫 Firmino

💫 Pique