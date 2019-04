В Амстердамі заарештували понад 100 уболівальників Ювентуса

В Амстердамі поліція заарештувала фанатів Ювентуса перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

Про це повідомляє Football Italia.

Вболівальники туринського клубу влаштували безлади біля Йохан Кройф Арена

За інформацією джерела, щоб втихомирити порушників поліціянти змушені були застосувати водомети. В результаті зіткнень заарештували 119 уболівальників італійської команди, у яких під час обшуку виявили ножі, кийки і перцеві балончики.

10 квітня 2019 р.

Ajax - Juventus 10.04.2019

The next group of Juve ultras stopped by the police, this afternoon, pic.twitter.com/yFWDludv3n