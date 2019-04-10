Манчестер Юнайтед готовий скоротити зарплати своїм гравцям, якщо клуб не потрапить в Лігу чемпіонів за підсумками сезону.

Про це повідомляє The Sun.

Футболістам загрожує 25-відсоткове скорочення зарплати. Зараз Манчестер Юнайтед йде на 6-му місці в чемпіонаті Англії.

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Нагадаємо, зустріч Манчестер Юнайтед - Барселона відбудеться сьогодні 10 квітня на стадіоні Олд Траффорд, початок - о 22:00 за київським часом.

Тим часом суперкомп'ютер передбачив переможця Ліги Чемпіонів.

Джерело - isport.ua.