Манчестер Юнайтед готовий скоротити зарплати своїм гравцям, якщо клуб не потрапить в Лігу чемпіонів за підсумками сезону.
Про це повідомляє The Sun.
Футболістам загрожує 25-відсоткове скорочення зарплати. Зараз Манчестер Юнайтед йде на 6-му місці в чемпіонаті Англії.
Актуально: Манчестер Юнайтед - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Нагадаємо, зустріч Манчестер Юнайтед - Барселона відбудеться сьогодні 10 квітня на стадіоні Олд Траффорд, початок - о 22:00 за київським часом.
Тим часом суперкомп'ютер передбачив переможця Ліги Чемпіонів.
Джерело - isport.ua.