Тоттенгем не пропустив в 4 з 5 останніх ігор Ліги чемпіонів

Команда має надійний захист

Тоттенгем переміг Манчестер Сіті у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Лондонці поки єдині, хто виграв всі зустрічі в поточному плей-оф (у 1/8 фіналу шпори двічі переграли дортмундську Боруссію 3:0 та 1:0), повідомляє офіційнйи сайт УЄФА.

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Крім того, чотири з п'яти останніх ігор в сезоні Ліги чемпіонів Тоттенгем зіграв на нуль. 13 з 14 голів у поточному розіграші шпори забили у другому таймі.

Нагадаємо, Тоттенгем вдруге обіграв Манчестер Сіті в 17 останніх матчах.

Джерело - УЄФА.