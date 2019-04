У Колумбії на матч команди Кукута Депортіво члени ультрас принесли труну зі своїм загиблим другом.

17-річного Крістофера Джейка вбили за день до матчу, але його друзі попросили сім'ю загиблого дозволити їм принести труну з тілом на матч, повідомив журналіст видання True Faith Джон Мілтон на сторінці у Twitter.

Last week we saw the Racing fan taking his granddad’s skull to the celebrations around Buenos Aires.



Today, we’re off to Cúcuta in Columbia where 17 year old Christopher Jácome, murdered the previous day, was taken from his home and to the match. In his coffin. pic.twitter.com/8DiAIezmDJ