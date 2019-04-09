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Колумбійські вболівальники принесли загиблого друга на матч

Сьогодні 18:33 660 0
Колумбійські вболівальники принесли загиблого друга на матч

У Колумбії на матч команди Кукута Депортіво члени ультрас принесли труну зі своїм загиблим другом.

17-річного Крістофера Джейка вбили за день до матчу, але його друзі попросили сім'ю загиблого дозволити їм принести труну з тілом на матч, повідомив журналіст видання True Faith Джон Мілтон на сторінці у Twitter.

"17-річний Крістофер Джейк, убитий за день до матчу, відвідав гру своєї команди. У труні. Кукута програвала, але зрівняла рахунок, як тільки труна з'явився на трибунах", - написав Мілтон.

Нагадаємо, що боєць ММА помер після нокаута.

Раніше помер найвідоміший фанат Вест Гема.

Джерело - Чемпіон.

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