Голи Азара принесли перемогу Челсі над Вест Гемом у 33-му турі АПЛ

Вест Гем не зміг забити жодного голу

Сьогодні, 8-го квітня, лондонський Челсі впевнено переграв Вест Гем із рахунком 2:0.

Долю поєдинку вирішив бельгійський лідер Челсі Еден Азар, який спочатку на 24-ій хвилині відкрив рахунок у матчі. А на 90-ій - подвоїв перевагу аристократів над молотобойцями.

Чемпіонат Англії, АПЛ

33 тур

8 квітня

Челсі - Вест Гем 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Азар, 2:0 - 90 Азар

Нагадаємо, Лестер переграв Гаддерсфілд, Крістал Пелес здолав Ньюкасл. Результати 33 туру АПЛ

Також, Тоттенгем може придбати молодого півзахисника Фулгема.

Джерело - Чемпіон.