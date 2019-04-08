Голи Азара принесли перемогу Челсі над Вест Гемом у 33-му турі АПЛ

Сьогодні, 8-го квітня, лондонський Челсі впевнено переграв Вест Гем із рахунком 2:0.
Долю поєдинку вирішив бельгійський лідер Челсі Еден Азар, який спочатку на 24-ій хвилині відкрив рахунок у матчі. А на 90-ій - подвоїв перевагу аристократів над молотобойцями.
Чемпіонат Англії, АПЛ
33 тур
8 квітня
Челсі - Вест Гем 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 24 Азар, 2:0 - 90 Азар
Нагадаємо, Лестер переграв Гаддерсфілд, Крістал Пелес здолав Ньюкасл. Результати 33 туру АПЛ
Також, Тоттенгем може придбати молодого півзахисника Фулгема.
Джерело - Чемпіон.