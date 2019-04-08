Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич невдоволений поразкою від донецького Шахтаря.

Про це він розповів у післяматчевому коментарі у мікс-зоні.

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"Емоції негативні в плані результату. Прихований фінал був, нам трішки не пощастило в серії пенальті. Хоча в овертаймі ми діяли гостріше, ближче до гола. Удача була на боці Шахтаря, гра була кубковою. Пенальтисти молоді гравці? Їх усі підтримали, у хлопців були сльози на очах. Через такі ігри вони будуть ставати сильнішими", - заявив наставник киян.