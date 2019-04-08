Гравцям Зорі U-21 виплатили премію за викриття договірного матчу

Футболісти відмовилися брати участь у нечесній грі

Договірний матч між молодіжними складами луганської Зорі та київського Динамо допомогли викрити футболісти та керівництво луганців.

Про це розповів генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов в ефірі програми Профутбол.

"Мені повідомили, що на деяких наших футболістів виходять люди з пропозицією взяти участь у такому поєдинку. Відразу ж подзвонив у поліцію, і в результаті проведеної роботи ми побачили фінал.

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Попри поразку, гравці луганської команди отримали премії від керівництва. Ті, хто брав участь в тому матчі, були премійовані. І тренер, і футболісти. Говорив хлопцям: Ви калічитесь на полі, ламаєте руки та ноги, а пару чоловік на вашій крові та болю заробляють гроші", - заявив Рафаїлов.

Футболісти Зорі U-21 могли отримати 5 тисяч доларів, якби прийняли пропозицію здати гру.

Матч Зоря U-21 Динамо U-21 завершився перемогою киян 3:1.

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Джерело - Профутбол.