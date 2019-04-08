Гравцям Зорі U-21 виплатили премію за викриття договірного матчу

Договірний матч між молодіжними складами луганської Зорі та київського Динамо допомогли викрити футболісти та керівництво луганців.
Про це розповів генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов в ефірі програми Профутбол.
"Мені повідомили, що на деяких наших футболістів виходять люди з пропозицією взяти участь у такому поєдинку. Відразу ж подзвонив у поліцію, і в результаті проведеної роботи ми побачили фінал.
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Попри поразку, гравці луганської команди отримали премії від керівництва. Ті, хто брав участь в тому матчі, були премійовані. І тренер, і футболісти. Говорив хлопцям: Ви калічитесь на полі, ламаєте руки та ноги, а пару чоловік на вашій крові та болю заробляють гроші", - заявив Рафаїлов.
Футболісти Зорі U-21 могли отримати 5 тисяч доларів, якби прийняли пропозицію здати гру.
Матч Зоря U-21 Динамо U-21 завершився перемогою киян 3:1.
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Джерело - Профутбол.