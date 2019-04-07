Алієв вважає, що Шевченко мав викликати Ракицького в збірну

Екс-гравець київського Динамо Олександр Алієв, вважає не правильним те, що гравців з російської Прем'єр-ліги не викликають до збірної України.

Його слова наводить sport-weekend.

"Я прекрасно розумію Ракицького. Футбол - це спорт, а не політика. Він приїхав до Росії працювати і хоче грати за збірну України. Ракицький завжди приїжджав до збірної з посмішкою і гарним настроєм. Женю Селезньова теж не викликали, коли він грав за Кубань. Така зараз ситуація ... Я не вважаю, що це правильно", - сказав Алієв