Гранди українського футболу грають у 1/4 фіналу Кубку України

У чвертьфіналі Кубку України 2018/19 Шахтар у Харкові приймає Динамо.

7 квітня, о 17:00 на ОСК Металіст, головний арбітр зустрічі Максим Козиряцький дасть стартовий свисток про початок українського Класіко.

За голами та найцікавішими моментами в режимі онлайн можна буде слідкувати на Чемпіоні в цій новині.

На 9-й хвилині Денис Гармаш відкриває рахуноу у грі:

«Динамо» йде на перерву ведучи у рахунку завдяки голу Дениса Гармаша!



⚒ Шахтар 0:1 Динамо 💙#FCDKLive #ШахтарДинамо pic.twitter.com/q3nELpJRBf — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 7 апреля 2019 г.

Джерело - Чемпіон.