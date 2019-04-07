У чвертьфіналі Кубку України 2018/19 Шахтар у Харкові приймає Динамо.
7 квітня, о 17:00 на ОСК Металіст, головний арбітр зустрічі Максим Козиряцький дасть стартовий свисток про початок українського Класіко.
За голами та найцікавішими моментами в режимі онлайн можна буде слідкувати на Чемпіоні в цій новині.
На 9-й хвилині Денис Гармаш відкриває рахуноу у грі:
9' – ГОООЛ! Денис Гармаш відкриває рахунок у матчі!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 7 апреля 2019 г.
⚒ Шахтар 0:1 Динамо 💙#FCDKLive #ШахтарДинамо pic.twitter.com/SROF2Cu1F3
«Динамо» йде на перерву ведучи у рахунку завдяки голу Дениса Гармаша!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 7 апреля 2019 г.
⚒ Шахтар 0:1 Динамо 💙#FCDKLive #ШахтарДинамо pic.twitter.com/q3nELpJRBf
Джерело - Чемпіон.