Срна - про матч Шахтар - Динамо: Хочу побачити бійку, червону картку

Поєдинок між Динамо та Шахтарем у чвертьфіналі Кубка України буде емоційним.

Про це розповів колишній захисник Шахтаря Даріо Срна в інтерв'ю Футбол 1/2.

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"Півроку тому мене запитували про матч Динамо - Шахтар. Я відповів, що хочу побачити бійку, червону картку. Без цього дербі буде не таким яскравим. Я дивився матч в Києві між Динамо і Шахтарем (0: 0). Не вистачало емоцій. Вболівальники очікують побачити не тільки футбол, також вони хочуть побачити, щоб ти провокував суперника, впав, лаявся з арбітром, підняв трибуни ... Футбол — це не просто гра".

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"Всі мої вчинки в матчі з Динамо йшли зсередини, я не робив нічого спеціально. Я поважаю кожного футболіста Динамо, їх президента, уболівальників, але я -— футболіст, уболівальник і капітан Шахтаря. І буду робити все, щоб виграла моя команда", - сказав Срна.

Нагадаємо, чвертьфінальна зустріч між Шахтарем і Динамо в Кубку України пройде в Харкові в неділю, 7 квітня, о 17:00.

Джерело - Футбол 1/2.