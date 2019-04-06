Капітан Реала Серхіо Рамос пропустить найближчий матч своєї команди в чемпіонаті Іспанії проти Ейбара.

Про це повідомляє AS.

Як зазначає видання, іспанець залишився поза списком футболістів, яких головний тренер Зінедін Зідан планує взяти на гру, Рамос отримав право на відпочинок.

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Всього в нинішньому сезоні Рамос взяв участь в 42 матчах Королівського клубу у всіх турнірах, забивши 11 голів і віддавши 2 результативні передачі.

Нагадаємо, матч між Реалом і Ейбаром почнеться сьогодні о 17:15 за київським часом.

Джерело - AS.