Лунін в основі воротарів Реала в наступному сезоні

Тібо Куртуа та Андрій Лунін складуть основну пару воротарів Реала в наступному сезоні.

Про це повідомляє Marca.

Що стосується Кейлор Наваса, на нього в Мадриді, схоже, не розраховують. Головний тренер клубу планує поставити костариканця до відома до кінця нинішнього сезону, дозволивши тому самому визначитися зі своїм майбутнім у клубі.

Українець влітку повернеться в Реал після оренди в Леганесі, що не надавав Андрію тієї кількості ігрового часу, на яке розраховували в столичному клубі.

Нагадаємо, Челсі та Реал домовилися про трансфер Азара. Нагадаємо, раніше Куртуа заявляв, що хотів би бачити Азара в Реалі.

Джерело - Marca.