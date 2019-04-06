Сьогодні, 6 квітня, відбудуться матчі 18-го туру Другої ліги України.
Онлайн-трансляції матчів можна переглянути на Чемпіоні.
Буковина – ФК Мінай
Матч розпочнеться о 15.00.
Горняк – ФК Нікополь
Матч розпочнеться о 15.00.
Нива – Чайка
Матч розпочнеться о 15.00.
Енергія – Миколаїв-2
Матч розпочнеться о 15:30.
Верес – Черкащина-Академія
Матч розпочнеться о 16:00.
Полісся – Нива Тернопіль
Матч розпочнеться о 16:00.
Поділля – ФК Калуш
Матч розпочнеться о 16:00.
Металург – Крістал
Матч розпочнеться о 16:00.
Мир – Кремінь
Матч розпочнеться о 16:30.
Нагадаємо, Рух зіграв внічию з Прикарпаттям.
Також, у 18-му турі Металіст-1925 програв Дніпру-1. А матч між харків'янами та дніпрянами встановив рекорд 2019 року за відвідуваністю.
Джерело - Чемпіон.