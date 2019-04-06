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Горняк зіграє з Нікополем, Полісся з Нивою: де дивитися онлайн-трансляції матчів Другої ліги

Сьогодні 11:40 261 0
Горняк зіграє з Нікополем, Полісся з Нивою: де дивитися онлайн-трансляції матчів Другої ліги

Сьогодні, 6 квітня, відбудуться матчі 18-го туру Другої ліги України.

Онлайн-трансляції матчів можна переглянути на Чемпіоні.

Буковина – ФК Мінай

Матч розпочнеться о 15.00.

Горняк – ФК Нікополь

Матч розпочнеться о 15.00.

 

Нива – Чайка

Матч розпочнеться о 15.00.

Енергія – Миколаїв-2

Матч розпочнеться о 15:30.

Верес – Черкащина-Академія 

Матч розпочнеться о 16:00.

Полісся – Нива Тернопіль

Матч розпочнеться о 16:00.

Поділля – ФК Калуш

Матч розпочнеться о 16:00.

Металург – Крістал

Матч розпочнеться о 16:00.

Мир – Кремінь 

Матч розпочнеться о 16:30. 

Нагадаємо, Рух зіграв внічию з Прикарпаттям.

Також, у 18-му турі Металіст-1925 програв Дніпру-1. А матч між харків'янами та дніпрянами встановив рекорд 2019 року за відвідуваністю.

Джерело - Чемпіон.

#Друга ліга, #Полісся, #Поділля, #Нива, #Чайка, #Мир, #Кремінь, #Металург, #Крістал
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