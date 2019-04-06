Сьогодні, 6 квітня, відбудеться матч 21-го туру Першої ліги України між Агробізнесом та Оболонь-Бровар.

Агробізнес займає 14-е місце - останнє перед вже знявшихся з турніру Зіркою і Коброю, стало бути, бореться за виживання. До найближчого конкурента 5 очок - і треба швидше їх набирати, щоб убезпечити себе на кінець сезону. В гості до дебютантів ліги їде Оболонь-Бровар - четверта команда першості.

Початок матчу о 17:00.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на Чемпіоні.

Нагадаємо, Рух зіграв внічию з Прикарпаттям.

Також, у 18-му турі Металіст-1925 програв Дніпру-1. А матч між харків'янами та дніпрянами встановив рекорд 2019 року за відвідуваністю.

Джерело - Чемпіон.