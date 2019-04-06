Сьогодні, 6 квітня, відбудеться матч 21-го туру Першої ліги України між Агробізнесом та Оболонь-Бровар.
Агробізнес займає 14-е місце - останнє перед вже знявшихся з турніру Зіркою і Коброю, стало бути, бореться за виживання. До найближчого конкурента 5 очок - і треба швидше їх набирати, щоб убезпечити себе на кінець сезону. В гості до дебютантів ліги їде Оболонь-Бровар - четверта команда першості.
Початок матчу о 17:00.
Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на Чемпіоні.
Нагадаємо, Рух зіграв внічию з Прикарпаттям.
Також, у 18-му турі Металіст-1925 програв Дніпру-1. А матч між харків'янами та дніпрянами встановив рекорд 2019 року за відвідуваністю.
Джерело - Чемпіон.